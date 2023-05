Tarquinia, in arrivo 200mila euro con le Reti d’impresa

Riceviamo dal Comune di Tarquinia e pubblichiamo

Tra le 150 neo “Reti Imprese” del Lazio i cui progetti sono risultati ammissibili e finanziabili ci sono anche le costituende reti di Tarquinia: “Tarquinia va in rete” e “Tarquinia in commercio”.

Due i progetti presentati, due quelli finanziati, che fanno di Tarquinia l’unica città della provincia di Viterbo con due reti imprese aggiudicatarie del bando regionale; quattro quelle del capoluogo. La prima rete, “Tarquinia va in rete”, vede la partecipazione di una venticinquina di attività, con preminenza di quelle turistico-ricettive, la seconda, “Tarquinia in commercio”, vede anche qui la presenza di circa venticinque attività con preminenza invece di quelle commerciali. Un ottimo risultato per l’intero comparto commerciale della città.

I piani degli interventi finanziati, proposti dalle due reti e precedentemente condivisi con il Comune, prevedono una serie di interventi sull’arredo urbano, sulla mobilità elettrica, street art, eventi e tanto altro.

In particolare è previsto l’acquisto di una navetta elettrica che colleghi il centro storico ai parcheggi esterni, interventi di efficientamento energetico, la riqualificazione dell’arredo urbano presso il giardino della Ripa, acquisto di bici elettriche, acquisto defibrillatori da posizionare in città, campagne di marketing territoriale, realizzazione di un impianto di filodiffusione, segnaletica turistica, eventi enogastronomici, corsi di formazione, stazioni di ricarica smartphone, totem multimediali informativi, abbattimento barriere architettoniche. I soggetti promotori che cureranno tutte le attività saranno direttamente le due reti imprese mentre il Comune sarà il soggetto beneficiario del finanziamento regionale.