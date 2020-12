Tarquinia, in arrivo dalla Regione Lazio 40mila euro per realizzare sistemi di videosorveglianza

Riceviamo dal Comune di Tarquinia e pubblichiamo

Con Determinazione n. G15246 della Regione Lazio, Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi, il Comune di Tarquinia viene inserito nella graduatoria e ammesso al contributo di 40 mila euro per la realizzazione di sistemi di video sorveglianza in aree degradate.

L’Amministrazione Comunale ha partecipato all’Avviso pubblico per la concessione di contributi per la realizzazione di sistemi videosorveglianza, acquisizione e gestione delle informazioni, riqualificazione delle aree degradate, ai sensi della l.r.15/2001.

La giunta Giulivi con delibera n. 176 del 17/09/2020 approva il progetto definitivo protocollato in data 15/09/2020 denominato: “Ampliamento impianto di videosorveglianza finalizzato all’aumento dei livelli di sicurezza ed interconnessione degli impianti esistenti – Scuola Asilo Nido “Luca Leoni”, Scuola Asilo Nido “Trieste Valdi”, Scuola Elementare “Corrado e Mario Nardi””.

L’intervento in progetto vuole fungere da deterrente alle attività criminali al fine di garantire una maggiore sicurezza pubblica ed uno sviluppo organico ed economico nel pieno rispetto della legalità, individuando alcune aree più sensibili del territorio, tutte di proprietà pubblica, già servite da infrastruttura in fibra ottica, in cui si ritiene più necessario rispetto ad altre, effettuare il monitoraggio.

Nell’ambito dei programmi di sicurezza partecipata e di recupero della cultura della legalità, l’esigenza della sicurezza viene affrontata da questo Ente nella convinzione che una strategia integrata contribuisca ad innalzare le attuali aspettative in termini di sicurezza e di vivere la città.

In tal senso, il presente progetto si pone l’obiettivo di estendere la “sicurezza integrata” anche alla popolazione scolastica e genitoriale conseguente, nonché agli abitanti di quartieri di insediamento.

Obiettivo primario dell’intervento è quello di aumentare la vivibilità degli spazi interni ed esterni delle scuole, estendendo il controllo sulla sicurezza, alle aree dei quartieri di insediamento, in taluni casi, periferici e distanti dalle istituzioni e dalle forze dell’ordine, ottenendo, implicitamente, una maggiore prevenzione e un maggior contrasto dei fenomeni di inciviltà e criminalità diffusa e predatoria che, talvolta caratterizzano questi contesti territoriali.

Il costo complessivo del progetto è di euro 63.000,00 suddiviso in apparecchiature, cavidotti, infrastrutture varie ed altro, di cui 40 mila finanziati dalla Regione Lazio e 23mila euro come quota parte del comune di Tarquinia.

“La sicurezza dei nostri cittadini è per noi fondamentale – dichiara il Sindaco Giulivi – e faremo tutto ciò che è nelle nostre potenzialità per poterla garantire con progetti mirati,soprattutto in aree più periferiche con alta concentrazione di ragazzi ed eventuali pericoli. Questo contributo economico è un incentivo a migliorare la nostra città, continueremo a lavorare per migliorare la vita dei cittadini nonostante questo periodo di grandi difficoltà economiche e sociali”