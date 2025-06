Tarquinia in Commercio: concluso il progetto con conferenza e show cooking nella Sala Consiliare

Nei giorni scorsi, la Sala Consiliare del Comune di Tarquinia ha ospitato la conferenza conclusiva del progetto “Tarquinia in Commercio”, promosso dalla rete locale di imprese e finanziato dalla Regione Lazio. All’incontro hanno preso parte il Sindaco Francesco Sposetti, il Consigliere Regionale Daniele Sabatini, l’Assessore al Commercio Andrea Andreani, il Segretario della CNA di Viterbo e Civitavecchia e il Presidente della Rete d’Impresa Gino Stella.

Gli interventi realizzati e i risultati ottenuti

Tra gli interventi messi in campo dal progetto figurano l’installazione di defibrillatori in vari punti della città, parte del programma “Tarquinia Cardio Protetta” in memoria del dottor Pietro Iani, l’introduzione di un servizio di consegna a domicilio tramite biciclette a pedalata assistita e la distribuzione di una tessera sconto utilizzabile nelle attività aderenti alla rete. Al centro storico sono stati inoltre installati totem digitali informativi, pensati per orientare cittadini e turisti. Tutte iniziative che, nelle intenzioni dei promotori, puntano a rafforzare la rete commerciale locale in una logica di servizio integrato.

L’evento conclusivo “BirriAmo” e lo show cooking finale

Durante l’incontro è stato presentato anche l’evento di chiusura del progetto: “BirriAmo”, svoltosi nel centro storico di Tarquinia il 6 e 7 giugno, in collaborazione con la Pro Loco cittadina. La conferenza si è conclusa con uno show cooking a cura dell’enogastronomo Carlo Zucchetti, che ha offerto ai presenti un momento dedicato ai sapori e ai prodotti del territorio.