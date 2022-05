Tarquinia, in commissione il nuovo regolamento di gestione dell’asilo nido comunale

“L’Assessore ai Servizi Sociali Dott. Alberto Riglietti ha presentato oggi, nella commissione presieduta dal Consigliere Federico Ricci, le necessarie modifiche al Regolamento di gestione dell’asilo nido comunale”, così recita un post del Comune di Tarquinia sui propri canali social.

“Un intervento indispensabile – continua il post – per accedere ai contributi regionali previsti annualmente: alla luce delle più recenti normative emanate in materia dalla Regione Lazio, infatti, l’adozione dei criteri per la definizione delle tariffe dei servizi socio educativi a offerta pubblica secondo i parametri a fascia ISEE e retta massima, è prevista dal Programma regionale tra le condizioni di ammissibilità alla ripartizione delle risorse economiche. L’omogeneità della compartecipazione da parte delle famiglie ed il progressivo azzeramento della retta per gli utenti in situazione di particolare vulnerabilità e adeguamento delle rette in base all’ISEEi sono passaggi essenziali per impostare una più attuale politica sociale sui servizi per la prima infanzia”.