Tarquinia, in due ordinanze la rivoluzione della viabilità nel centro storico: i provvedimenti attivi da domani 29 maggio

Una vera e propria rivoluzione della disciplina del traffico e della sosta nel centro storico di Tarquinia: qualcosa era nell’aria, ma ora con due ordinanze datate 27 maggio 2020 – la 51 e la 53 – il sindaco Giulivi rivede la viabilità e la sosta nel cuore storico della città, anche in seguito (come riportato anche nel testo degli atti) dell’emergenza Covid-19 e nel tentativo di garantire maggiore disponibilità di spazio esterno alle attività ristorative della città. Anche se su alcuni punti dei provvedimenti serviranno chiarimenti e l’attesa della segnaletica per capirne effettivamente gli effetti.

Iniziamo, in ordine di pubblicazione, dal cambio di senso in alcune vie. Da domani, 29 maggio 2020, fino a nuove disposizioni (le modifiche sono definite “in forma sperimentale e sino al termine della fase di emergenza nazionale sanitaria”) a Via S. Martino è istituito il senso unico da Via S. Pancrazio a Piazza S. Martino, a Via Antica quello da Piazza S. Martino a Via S.Pancrazio, a Via delle Torri, nel tratto compreso tra Piazza S.Stefano e Piazza Titta Marini, è istituito il senso unico da Piazza Titta Marini a Piazza S. Stefano e infine in Via della Sacrestia quello da Piazza Duomo a Via dei Granari. Le modifiche sostanziali riguardano, insomma, le vie di raccordo tra piazza San Martino e via San Pancrazio, in ragione della già avvenuta chiusura di quest’ultima, e l’inversione del senso di marcia dall’Archivio storico alla Torre Barucci, le cui motivazioni si legano a quanto spiegato nel secondo atto.

Un’ordinanza, questa, che segna in modo deciso la disciplina all’interno delle mura sin dal punto 1: la circolazione all’interno del centro storico, tutti i giorni e sino a data da destinarsi e in via sperimentale, dalle ore 19.00 e sino alle ore 09:00 del giorno seguente, è consentita ai residenti all’interno della cinta muraria muniti del tagliando ZSC, è altresì consentita ai veicoli a servizio dei diversamente abili muniti degli appositi contrassegni. La circolazione di cui sopra è altresì consentita ai soli residenti e disabili dalle ore 19.00 del giorno prefestivo e sino alle ore 09:00 del 1° giorno lavorativo dopo il festivo”.

A seguito arrivano poi ben 17 ulteriori punti, che sintetizziamo. A Via G. Mazzini la circolazione e la sosta saranno vietate da domani “a qualsiasi tipo di veicolo dalle ore 19:00 alle ore 04:00 del giorno successivo, è altresì vietata la circolazione e sosta dalle ore 19:00 del giorno prefestivo e sino alle ore 04:00 del 1° giorno lavorativo dopo il festivo”: questo spiega la decisione di cui sopra di invertire il senso di accesso in piazza Santo Stefano, che sarebbe altrimenti rimasta praticamente isolata.

Sulla stessa piazza, la circolazione e la sosta sono vietate dalle ore 19 alle ore 4 del giorno successivo (e dalle ore 19 del giorno prefestivo alle ore 4 del primo giorno lavorativo dopo il festivo). In quella zona in “Via Della Ripa, tratto compreso tra Piazza Titta Marini e Via di Porta Castello e Via di Porta Castello transito consentito ai veicoli dei residenti del centro storico muniti di contrassegni ZSC e veicoli a servizio dei diversamente abili muniti degli apposti contrassegni, la circolazione e la sosta è vietata a qualsiasi tipo di veicolo dalle ore 19:00 alle ore 04:00 del giorno successivo” (e dalle ore 19 del giorno prefestivo alle ore 4 del primo giorno lavorativo dopo il festivo). Qui saranno richiesti ulteriori chiarimenti per capire se, dalle 19 alle 4, rientrino nella dicitura di “qualsiasi veicolo” anche quelli dei residenti che, in tal caso, sarebbero di fatto in quella fascia oraria impossibilitati a uscire dal centro storico.

All’Alberata D.Alighieri, circolazione e sosta vietate a qualsiasi tipo di veicolo dalle ore 19 alle ore 4 del giorno successivo (e dalle ore 19 del giorno prefestivo alle ore 4 del primo giorno lavorativo dopo il festivo). Stesso provvedimento e stessi orari per via Felice Cavallotti, piazza Duomo, via del Duomo, via Giordano Bruno, vicolo Breve, via Antica, via dei Granari (nel tratto tra piazza Santo Stefano e via Giordano Bruno). Facendo due calcoli, entrando in vigore domani, venerdì 29 maggio, il provvedimento dispone la chiusura di fatto da sabato 30 (prefestivo) a mercoledì mattina, 3 giugno, alle ore 4, considerando domenica 31, lunedì primo giugno (prefestivo) e la festività del 2 giugno.

In Piazza Duomo, “divieto di fermata lato destro spalle cattedrale, lato sinistro divieto di sosta dalle ore 19 alle ore 04 e dalle ore 19 del giorno prefestivo sino alle ore 04:00 del 1°giorno lavorativo dopo il festivo; Via del Duomo, tratto compreso Piazza Duomo a Via G.Bruno divieto di sosta, la circolazione e sosta vietata a qualsiasi tipo di veicolo dalle ore 19:00 alle ore 04:00 del giorno successivo, è altresì vietata la circolazione e la sosta dalle ore 19.00 del giorno prefestivo e sino alle ore 04:00 del 1° giorno lavorativo dopo il festivo”. A “Piazza S.Martino transito e sosta interdetta a qualsiasi tipo di veicolo su tutta la piazza dalle ore 19 alle ore 4 del giorno successivo, è altresì vietata la circolazione e la sosta dalle ore 19:00 del giorno prefestivo e sino alle ore 04:00 del 1° giorno lavorativo dopo il festivo ad eccezione del tratto che costeggia l’omonima chiesa sino a Via Della Ripa”.

Transito consentito ai soli residenti sulla strada vicinale di Poggio Ranocchio e la strada di Fontana Nuova con orario 0/24, in Via della Pace e Via S. Fortunato il transito e la sosta saranno consentite esclusivamente ai residenti delle predette vie.