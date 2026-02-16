Tarquinia in lutto per Gabriele Costantino, scomparso a soli 13 anni: annullati gli eventi di questi giorni

Dolorosissimo lutto, nella mattinata di stamani, per Tarquinia, che piange la scomparsa di un ragazzo appena 13enne, Gabriele Costantino: ne dà notizia sui propri canali social il Tarquinia Calcio, società in cui il giovane calciatore era cresciuto, avviandosi alla pratica sin da bambino.

Il dolore della città per la perdita del giovane atleta

Dopo aver espresso profondo e sincero dolore per la prematura scomparsa del giocatore della Under 15 blugranata, il Tarquinia si è stretto “con affetto e commozione attorno alla sua famiglia, condividendo il loro grande dolore. Gabriele resterà per sempre nei nostri cuori e nel ricordo dei suoi compagni, degli allenatori e di tutta la comunità sportiva, che oggi perde non solo un giovane atleta, ma un sorriso e una presenza preziosa”. A quanto si apprende, Gabriele era stato ricoverato nei giorni scorsi presso il Policlinico Gemelli in seguito a improvvisi problemi di salute: stamani la tragica notizia della sua scomparsa.

Annullata la sfilata di Carnevale prevista per martedì grasso

Già numerosi i messaggi di cordoglio, a partire dall’Amministrazione comunale, che assieme alla Pro Loco Tarquinia e al gruppo di volontari Troppo Forti ha comunicato congiuntamente l’annullamento della sfilata di Carnevale prevista per domani, martedì grasso. In una nota condivisa, le realtà coinvolte esprimono sincero dolore per quanto accaduto e sottolineano come l’intera città si stringa con commozione attorno alla famiglia del giovane, condividendone il dolore e manifestando la più sentita vicinanza. Anche la Parrocchia Madonna dell’Olivo, in segno di lutto e rispetto, ha annunciato la sospensione di tutte le attività previste per la giornata di oggi, 16 febbraio 2026.