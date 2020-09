Tarquinia in Rosa pronta per la Race for the Cure: ecco gli eventi del weekend dedicati all’importanza della prevenzione

Riceviamo da Tarquinia in Rosa e pubblichiamo

Tarquinia in Rosa con grande entusiasmo aderisce a “Race for the Cure 2020”, l’evento europeo più importante per la lotta ai tumori del seno in programma nei giorni 25, 26 e 27 settembre 2020 per porre l’attenzione sull’importanza della prevenzione.

Sabato 26 settembre la squadra “Tarquinia in Rosa” camminerà per le vie della nostra Città, dando vita ad una marcia che consentirà, anche quest’anno, di avviare un percorso di sensibilizzazione all’attuazione di buone pratiche sanitarie. Questo impegno potrà trovare compimento solo grazie alla partecipazione non soltanto dei volontari e degli iscritti all’evento ma anche di tutta la cittadinanza.

Mentre prestiamo grande attenzione al Coronavirus, continuiamo a tenere alta l’attenzione anche su altre minacce che mettono ugualmente in pericolo la salute femminile, come i tumori del seno. Sebbene la pandemia li abbia messi temporaneamente in secondo piano, i tumori del seno nel nostro paese continuano a colpire duro: oltre 4.300 nuove diagnosi e più di 1.000 donne che perdono la loro vita ogni mese.

La prevenzione è l’arma fondamentale per combattere il cancro al seno e gli altri tumori femminili. Per questo sosteniamo la meritoria attività della Susan G. Komen Italia, mettendo a disposizione quello che quotidianamente facciamo ovvero invitare le donne a prendersi cura di sè stesse

Vi aspettiamo numerosi per poter risvegliare le intense emozioni della Race e per poterne vivere di nuove insieme. Nonostante la pandemia ci abbia costretto a rimandare lo svolgimento dal vivo di tutte le edizioni della “Race for the Cure” per il 2020 e malgrado il momento storico particolarmente complesso, noi non ci fermiamo, continuiamo a portare avanti la nostra battaglia contro questa patologia oncologica con energia e determinazione e soprattutto mettendoci sempre il cuore.

Vi invitiamo quindi a questa Race con una veste del tutto nuova, convinte che INSIEME NON SI È SOLE ma anzi SIAMO PIÙ FORTI.

La partenza è prevista per le ore 16,00 dalla Barriera S. Giusto per poi arrivare nella splendida cornice di S. Maria in Castello e dare vita all’evento simbolo del lancio dei palloncini rosa (rigorosamente biodegradabili).

In contemporanea con tutta Europa, lo racconteremo sui social usando l’hasthag #RFTC2020 e taggando @TarquiniaInRosa e @KomenItalia.

Diventa protagonista con noi della lotta ai tumori del seno!

Indossa la maglia anche di una Race precedente oppure metti qualcosa di rosa e sosteniamo i progetti della Susan G. Komen. Non è necessaria alcuna iscrizione. Le attività saranno svolte nel rigoroso rispetto delle norme antiCOVID-19.