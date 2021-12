Tarquinia inagura il Natale: ecco gli eventi del weekend. E sabato 11 si inaugura la pista di pattinaggio

“Un weekend ricco di magia, eventi, musica, atmosfera e luci: Tarquinia si prepara a entrare nel clima natalizio con due giorni di eventi e appuntamenti da non perdere”: così l’associazione Divini Commercianti lancia sui propri canali social il fine settimana di appuntamenti natalizi.

“Sabato la città si tuffa nell’atmosfera magica e luminosa delle festività, – continua il post – con l’accensione delle luminarie, a partire dalla stella gigante alle porte di Tarquinia! Ad accompagnare il momento, la musica della Banda Giacomo Setaccioli. Ma a partire dalle 16 in varie piazze della città si terranno una serie di mini concerti della Dixie Jazz Band. Domenica, ad accendere il pomeriggio penserà invece la Fanfara dei Bersaglieri, che si esibirà in vari punti della città”.

“Per tutti i pomeriggi del weekend, poi, i bambini potranno incontrare Babbo Natale e consegnare ai suoi elfi e a lui le proprie letterine, mentre i genitori potranno passeggiare per i mercatini di Natale in via Umberto I (mentre i mercatini del gusto, per evitare assembramenti, sono stati spostati al prossimo weekend). E non dimenticate di divertirvi alla pista di pattinaggio al Piazzale Europa, che si inaugura domani alle 16 con il suono della Banda per accompagnare tarquiniesi e visitatori per tutto il periodo delle festività!”