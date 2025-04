Tarquinia, inaugurata a Marina Velca la nuova farmacia comunale

Inaugurata nei giorni scorsi, a Marina Velca, la nuova farmacia comunale situata in via dei Tarquiniensi e gestita dalla società partecipata Tarquinia Multiservizi: la nuova apertura rappresenta un passo avanti per il potenziamento dell’offerta sanitaria nella zona costiera di Tarquinia, con l’obiettivo di rispondere in modo più puntuale alle esigenze dei residenti e dei numerosi villeggianti che frequentano l’area durante la stagione estiva.

Servizi, prodotti e personale qualificato

All’interno della farmacia sarà possibile trovare un’ampia gamma di prodotti: dai farmaci agli integratori, dai dispositivi medici alla cosmesi, fino ad altri articoli utili per la salute e il benessere. Il servizio sarà garantito da personale altamente qualificato, con l’intento di offrire consulenza e assistenza accessibili e di qualità a tutta la comunità locale, in un contesto in cui la vicinanza e la continuità dell’assistenza rappresentano un valore aggiunto.

Orari di apertura invernali ed estivi

La farmacia osserverà orari differenziati a seconda della stagione. Da settembre a maggio sarà aperta dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14 alle 18, con chiusura nei pomeriggi di lunedì e giovedì. Durante le domeniche di turno e i giorni festivi, l’orario sarà dalle 8.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 20 (o dalle 16 alle 19.30, in base all’ora legale). Nei mesi estivi, da giugno ad agosto, l’apertura sarà prevista da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 20, comprendendo anche le domeniche e i festivi di turno.