Tarquinia, inaugurata alla sala “D. H. Lawrence” la mostra fotografica del “Memorial Emilio Valerioti”

Alla sala “D. H. Lawrence” di Tarquinia, al civico 49 di via Umberto I, è stata inaugurata il 26 marzo la mostra fotografica del “Memorial Emilio Valerioti”. L’esposizione raccoglie le fotografie dei 59 partecipanti alla 12esima edizione del concorso organizzato da Maria Antonietta Valerioti in ricordo del padre. Le immagini sono divise nelle quattro sezioni tematiche in gara: dagli elementi della natura alla fotografia di strada e architettura; dalla ritrattistica e culture ai poeti tarquiniesi come fonte di ispirazione per uno scatto. La mostra sarà visitabile tutti i giorni, tranne giovedì 30 marzo, dalle 17 alle 19,15 fino al 2 aprile, giorno della premiazione, che si terrà alle 18. “Ringrazio per la partecipazione il vice sindaco Luigi Serafini, l’assessore al turismo e alla cultura Martina Tosoni, il consigliere comunale Stefania Ziccardi, il presidente e vice presidente dell’Università Agraria Alberto Tosoni e Alessandro Sacripanti – dichiara Maria Antonietta Valerioti -. In tanti hanno voluto essere presenti al taglio del nastro, a testimonianza dell’affetto nei confronti della mia famiglia e dell’attaccamento al concorso, diventato un appuntamento tradizionale per la città”. Il vincitore assoluto e primi classificati delle sezioni tematiche saranno scelti da una giuria composta dai fotografi Cristiano Morbidelli, Carlo Panza e Francesca Mauri, dal designer multimediale Tiziano Crescia, dal coreografo Antonio Natali, dallo stilista Roberto Prili di Rado, dalla pittrice Barbara Mellace e dal giornalista Fabrizio Ercolani. “Sono degli amici che ogni anno accettano con entusiasmo il mio invito a far parte della commissione – conclude Maria Antonietta Valerioti -. A loro spetterà il compito in questi giorni di scegliere le immagini più belle e rappresentative”.