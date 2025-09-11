Tarquinia, inaugurata una targa in ricordo della Força Expedicionária Brasileira

La cerimonia alla Madonna del Pianto

L’11 settembre 2025 Tarquinia ha ospitato una cerimonia di commemorazione in località Madonna del Pianto, dedicata alla Força Expedicionária Brasileira (FEB), il corpo militare che combatté in Italia durante la Seconda guerra mondiale. L’evento è stato arricchito dall’inaugurazione di una targa che ricorda l’edificio che ospitò il posto di comando del quartier generale della Divisione Fanteria brasiliana.

Autorità e associazioni presenti

La targa è stata collocata su una struttura di proprietà della famiglia Crocchioni, che ha accolto la richiesta dell’Esercito Brasiliano. Alla cerimonia hanno preso parte l’assessore comunale Andrea Andreani, rappresentanti della famiglia Crocchioni, delegazioni della Polizia Locale, dei Carabinieri della stazione di Tarquinia, dell’Associazione Arma Aeronautica – sezione locale, guidata dal presidente Walter Padovani e dal vicepresidente Mauro Belli, e dell’ANPd’I – Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia, con il presidente Giulio Maria Ciurluini.

Le parole dell’amministrazione

“È fondamentale mantenere viva la memoria del ruolo svolto dall’esercito brasiliano sul nostro territorio – ha dichiarato l’assessore Andreani –. Tarquinia non dimentica il coraggio e l’aiuto che il popolo brasiliano offrì all’Italia nel momento più difficile della sua storia. La targa non è solo un segno materiale, ma un ponte di memoria e gratitudine tra le nostre comunità”.