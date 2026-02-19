Tarquinia, incontro con le associazioni culturali: appuntamento il 21 febbraio in biblioteca

È in programma per sabato 21 febbraio 2026 alle ore 10.30, presso la biblioteca “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia, un incontro dedicato alle associazioni culturali del territorio, promosso dall’assessore alla Cultura Roberta Piroli. L’iniziativa si svolgerà negli spazi della Biblioteca Vincenzo Cardarelli e si rivolge a tutte le realtà associative attive in ambito culturale, con l’obiettivo di avviare un momento di dialogo diretto con l’Amministrazione comunale.

Un’occasione di dialogo e condivisione di esperienze

“L’iniziativa – spiega la nota del Comune sui social – nasce con l’intento di creare un’occasione di confronto e dialogo tra l’Amministrazione comunale e le realtà associative attive in ambito culturale, favorendo la conoscenza reciproca, la condivisione di esperienze e progettualità e la costruzione di una rete culturale sempre più coesa, inclusiva e partecipata”.