Tarquinia, incontro pubblico con Pietro Grasso sulle ragioni del No al referendum sulla giustizia: diretta streaming con lextra.news

Si terrà venerdì 20 febbraio alle ore 17.30, presso la Sala consiliare del Comune di Tarquinia, l’incontro pubblico con Pietro Grasso, intervistato dalla giornalista Francesca Barzini. L’iniziativa è dedicata all’approfondimento delle ragioni del No al referendum sulla giustizia e offrirà ai cittadini un’occasione di confronto diretto con una figura centrale della storia giudiziaria e istituzionale italiana.

Dalla lotta alle mafie all’impegno per la legalità

Pietro Grasso è stato Presidente del Senato e Procuratore nazionale antimafia. Attualmente è alla guida della Fondazione Scintille di Futuro, che promuove percorsi di formazione alla legalità nelle scuole e nelle amministrazioni pubbliche. Nel corso della sua carriera ha operato a lungo nella lotta alle mafie, lavorando a fianco di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Ha recentemente pubblicato il libro U Maxi, in cui racconta la sua esperienza come giudice a latere nel primo maxi processo a Cosa Nostra, avviato il 10 febbraio 1986 nell’aula bunker del tribunale di Palermo.

Diretta streaming sui canali di lextra.news

L’intervista di Francesca Barzini sarà un momento di approfondimento sui contenuti del referendum e sulle implicazioni della riforma della giustizia, con particolare attenzione ai rischi evidenziati dai promotori del No. Per chi non potrà essere presente in Sala consiliare, sarà possibile seguire l’incontro in diretta streaming sui canali ufficiali di lextra.news su Facebook e YouTube, ampliando così la partecipazione e il confronto pubblico.