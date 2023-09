Tarquinia, incontro tra l’Università Agraria e la Soprintendenza: si è parlato di Civita

Riceviamo dall’Università Agraria di Tarquinia e pubblichiamo

Tavolo sulla Civita: un incontro proficuo, all’insegna di idee e confronto tra Università Agraria di Tarquinia e Soprintendenza per l’archeologia, le belle arti ed il paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l’Etruria Meridionale.

L’iniziativa, suggerita mesi fa dal Presidente della Commissione Cultura della Regione Lazio Mario Crea, si è rivelata dunque portatrice di spunti su cui lavorare. Il Consigliere Fabio Gagni, affiancato dal Presidente Alberto Tosoni, ha avuto il piacere di confrontarsi con la Soprintendente Margherita Eichberg, con la dottoressa Rossella Zaccagnini, con l’architetto Giuseppe Borzillo. Sono stati anche donati prodotti tipici e mappe storiche di Corneto, in segno di buoni rapporti tra istituzioni. Il Consigliere tarquiniese ha commentato: “Spesso si pensa alla Soprintendenza come ad una struttura lontana e distante dal territorio: niente di più falso. Avevo già avuto il piacere di rapportarmi per iscritto alle dottoresse Eichberg e Zaccagnini ed all’architetto Borzillo su altri temi, trovando disponibilità ed apertura; nell’incontro a Palazzo Vipereschi ho avuto la conferma di questo atteggiamento, sperimentando professionisti competenti, preparati e disponibili, oltre che persone squisite. Siamo molto soddisfatti di questo incontro e confidiamo di riuscire a concretizzare, nei prossimi mesi, quanto detto”.

Il Presidente Tosoni ha aggiunto: “La Civita è un patrimonio della collettività, ed ha ragione Gagni a pensare che debba essere una priorità da gestire a livello interistituzionale. Non possiamo limitarci a ricordarla nelle grandi occasioni di visita o negli eventi che saltuariamente vi si tengono. Sarà un percorso molto lungo, occorrerà pazienza e la massima collaborazione di tutti, ma sono certo che la determinazione dei miei consiglieri saprà essere foriera di risultati positivi”.