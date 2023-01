Tarquinia, indetta una procedura selettiva per due posti da “Istruttore Direttivo Tecnico”

Il Comune di Tarquinia rende noto, sul proprio sito istituzionale, che è indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato ed a tempo pieno, di due posti di categoria D, posizione economica D1, profilo professionale “Istruttore Direttivo Tecnico”, di cui uno destinato al Comune di Tarquinia ed uno al Comune di Monte Romano (VT). Le domande dovranno pervenire esclusivamente secondo le modalità indicate nel bando entro e non oltre le ore 23.59 di giovedì 26 gennaio 2023. Qui il link con il bando di concorso.