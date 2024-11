Tarquinia, inizio positivo per la campagna abbonamenti al teatro comunale “Rossella Falk”

Riceviamo dal Comune di Tarquinia e pubblichiamo

Inizio positivo per la campagna abbonamenti 2024/2025 del teatro comunale “Rossella Falk” di Tarquinia, che inaugurerà la stagione il 15 dicembre, alle 18, con lo spettacolo “Un sogno a Istanbul-Ballata per tre uomini e una donna”, tratto da “La Cotogna di Istanbul” di Paolo Rumiz edizione Feltrinelli, di Alberto Bassetti, con Maddalena Crippa, Maximilian Nisi, Mario Incudine e Adriano Giraldi, regia Alessio Pizzech, musiche originali di Mario Incudine.

“Un avvio promettente che vogliamo venga confermato nelle prossime settimane per arrivare ai livelli dei primi anni di programmazione – afferma il direttore artistico Giancarlo Capitani -. Stiamo lavorando sul potenziamento e sulla differenziazione della comunicazione, per raggiungere un pubblico più ampio possibile, e ci stiamo impegnando nel migliorare tutti gli aspetti che ci sono nell’organizzare una stagione teatrale. Ovviamente la qualità artistica del cartellone ha la sua rilevanza, ma dietro ogni spettacolo c’è un gran lavoro da svolgere: dall’accoglienza del pubblico alla gestione logistica; dalla biglietteria alla contabilità; fino all’ospitalità delle compagnie, che costituisce un aspetto importante, perché se ben fatta, gli artisti vengono o tornano volentieri”.

Il cartellone degli spettacoli

Il rinnovo degli abbonamenti si concluderà il 24 novembre, mentre dal 25 novembre si aprirà la nuova campagna di abbonamenti per il cartellone degli spettacoli che proseguirà il 4 gennaio 2025, alle 18, con “La prima indagine di Montalbano”, di Andrea Camilleri, con Massimo Venturiello, mandolino-chitarra Emanuele Buzi , mandolino-mandola-chitarra Valdimiro Buzi; il 25 gennaio 2025, alle 18, con “Sei personaggi in cerca d’autore”, di Luigi Pirandello, per la regia Claudio Boccaccini, con Felice Della Corte, Silvia Brogi, Francesca Innocenti, Gioele Rotini, Marco Lupi, Titti Cerrone, Luca Vergoni, Andrea Meloni, Jessica Agnoli, Fabio Orlandi; il 16 febbraio 2025, alle 18, con “Il Signor G e l’amore”, di e con Rossana Casale e con Emiliano Begni al pianoforte e Francesco Consaga al sax; il 1° marzo 2025, alle 21, con “November”, di David Mamet e con Luca Barbareschi, Chiara Noschese, Simone Colombari, Nico di Crescenzo, Brian Boccuni, per la regia di Chiara Noschese; il 9 marzo 2025, alle 18, con “I due papi”, di Anthony McCarten, con Giorgio Colangeli e Mariano Rigillo e con la partecipazione di Anna Teresa Rossini, per la regia Giancarlo Nicoletti; per concludersi il 6 aprile 2025, alle 18, con Otello, traduzione e adattamento Francesco Niccolini, regia Emanuele Gamba con Giuseppe Cederna nel ruolo di Iago e con Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Lucia Socci, Lorenzo Carmagnini, Riccardo Naldini, Elisa Proietti.

“Un valore aggiunto per la città di Tarquinia“

“Un teatro che funzione bene è un valore per la città – conclude il direttore artistico Capitani -, perché costituisce un luogo di aggregazione sociale e culturale. Per questo motivo accanto agli spettacoli promossi in collaborazione con Atcl, saranno messi in programma altri numerosi appuntamenti che spazieranno dal teatro popolare alla danza fino alla musica. L’obiettivo è quello di arrivare a una gestione virtuosa della struttura che garantisca una proposta artistica di eccellenza senza mai perdere di vista l’aspetto economico”.