Tarquinia, inseguimento al Lido: due 24enni di Civitavecchia bloccati dalla Polizia locale

La fuga al posto di blocco

Momenti di tensione si sono registrati nella serata di lunedì 8 settembre a Tarquinia Lido. Due giovani di 24 anni, residenti a Civitavecchia, non si sono fermati all’alt imposto dalla Polizia locale all’altezza del crocevia tra la strada provinciale Porto Clementino e la Litoranea. I ragazzi hanno superato il posto di controllo, dando il via a un inseguimento tra le vie del litorale.

L’intervento delle forze dell’ordine

La Polizia locale è intervenuta con due pattuglie, riuscendo a bloccare i fuggitivi sul lungomare di Tarquinia Lido. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri della stazione locale, che hanno affiancato gli agenti negli accertamenti di rito. Secondo quanto emerso, non si tratterebbe della prima volta: i due giovani si sarebbero già resi protagonisti in passato di episodi simili.

Possibili provvedimenti

La posizione dei due 24enni è ora al vaglio delle autorità competenti. L’episodio ha riportato l’attenzione sul controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine, in particolare in questa fase successiva al periodo di maggiore afflusso turistico estivo.