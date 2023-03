Tarquinia, l’8 marzo alla Cittadella di Semi di Pace una messa in memoria delle vittime del terremoto in Turchia e Siria e del naufragio di Crotone

Riceviamo da Semi di Pace e pubblichiamo

Mercoledì prossimo 8 marzo, alle ore 17, alla Cittadella si terrà una Celebrazione Eucaristica in memoria delle vittime del terremoto in Turchia e in Siria e del naufragio a Crotone. L’incontro si arricchirà con la testimonianza dell’avv. siriano Suliman Khouri e un video messaggio di fra Bahjat Karakach. L’avv. Simone Dioguardi, responsabile per Semi di pace, dell’iniziativa di sostegno per Aleppo, offrirà un resoconto sugli sviluppi della azione umanitaria.

Al termine tutti i partecipanti si riuniranno sotto il “memoriale del migrante”, per un momento di raccoglimento, accendendo lumini per tutte le persone che hanno perso la vita nel drammatico naufragio. In questi giorni peluches e giocattoli sono stati lasciati alla base del memoriale per ricordare i tanti bambini inghiottiti dal mare e dall’egoismo umano. Si invitano, a prendere parte alla cerimonia, le istituzioni pubbliche, le associazioni, le scuole, le famiglie, i cittadini.