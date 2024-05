Tarquinia, la Centrale Ortofrutticola insignita della medaglia di benemerenza della Croce Rossa Italiana

La Centrale Ortofrutticola di Tarquinia ha ricevuto un importante riconoscimento dalla Croce Rossa Italiana durante una cerimonia a Civitavecchia, nel corso della quale le è stata conferita, direttamente dalle mani del presidente nazionale della CRI, la medaglia di benemerenza in riconoscimento della collaborazione attiva della cooperativa, soprattutto durante il periodo critico della pandemia da Covid-19, quando molte persone si sono trovate in difficoltà. La Centrale Ortofrutticola ha fornito un prezioso supporto con la fornitura di verdura e frutta, contribuendo così al sostegno delle persone bisognose: un’attività proseguita, per fortuna con urgenza meno pressante, anche al termine dell’emergenza e che va avanti tutt’ora.

Soddisfazione ed entusiasmo per il riconoscimento

Il premio è stato accolto con grande soddisfazione ed entusiasmo dalla compagine della Cooperativa, che vede in questo riconoscimento una conferma del valore del proprio impegno sociale. La Centrale Ortofrutticola si impegna a continuare con la propria opera anche in futuro, mantenendo vivo il desiderio di contribuire al benessere della comunità e di essere un punto di riferimento per chi ha bisogno di sostegno.

Consegna della cittadinanza onoraria alla Croce Rossa

La giornata di celebrazioni è proseguita con la cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria alla Croce Rossa presso l’Aula Pucci: un ulteriore gesto di riconoscimento che sottolinea il valore della collaborazione e dell’impegno della Croce Rossa nel territorio, anche tarquiniese, evidenziando il profondo legame che si è instaurato tra l’organizzazione e la comunità locale di Tarquinia anche grazie all’opera di collaborazione con realtà come la Centrale.