Tarquinia, la Cittadella di Semi di Pace compie 23 anni

Un cammino di costante impegno che ha portato i volontari dell’associazione a recuperare un bene dello stato e a renderlo fruibile alla comunità e al territorio. Uno spazio che oggi è divenuto punto di

riferimento per molti progetti solidali in Italia e in varie parti del mondo.

La Cittadella, sede centrale dell’associazione “Semi di Pace”, costituisce un presidio costante di umanità, dove le diverse culture e religioni si incontrano per dialogare, sognare e collaborare insieme. Donne e uomini di buona volontà che mossi dai valori della solidarietà, della condivisione e della fraternità si adoperano per essere prossimi di coloro che vivono le fragilità e le paure di questo momento storico, dove i rischi di emarginazione ed esclusione sociale sono fortemente presenti.

L’appuntamento del 4 aprile permetterà anche di far conoscere le progettualità future verso le quali Semi di Pace è determinata a muoversi. Fra tutti i sogni in cantiere quello di realizzare la casa famiglia

“sorriso” per ragazzi diversamente abili.