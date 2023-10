Tarquinia, la Multiservizi seleziona personale: ecco i dettagli

Tarquinia Multiservizi ha indetto una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni di personale, sia a tempo determinato che indeterminato, full-time o part-time, avente le qualifiche di addetti alle pulizie – CCNL per dipendenti delle imprese gestite o partecipate dagli enti locali, esercenti farmacie, parafarmacie magazzini farmaceutici all’ingrosso, laboratori farmaceutici – Assofarm. Tutto il necessario per la presentazione delle candidature è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Tarquinia.