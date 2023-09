Tarquinia, la nota del Comune sulla collaborazione con Teamwork Hospitality per cultura e turismo

Riceviamo dal Comune di Tarquinia e pubblichiamo

Nei mesi scorsi la società Teamwork Hospitality è stata incaricata dall’Amministrazione Comunale di condurre un’indagine volta a rilevare ed evidenziare le necessità del comparto turistico e culturale per arrivare ad elaborare un piano strategico di potenziamento da mettere in campo per Tarquinia e tutto il suo territorio.

La società ha così sviluppato un programma tailor made volto a rafforzare in primis le competenze degli operatori del settore ricettivo e culturale, un programma tra l’altro finanziabile con i fondi regionali destinati a questo scopo ai comuni dell’Etruria Meridionale ai sensi della Legge 18/2022.

La Teamwork Hospitality ha infatti intervistato gli stakeholders privati e pubblici della comunità, raccogliendo inputs ed informazioni utili ad intercettare e rilevare lo stato di salute del tessuto economico-turistico locale per arrivare a proporre ed avviare un percorso di sviluppo e crescita dell’economia turistica di Tarquinia in sinergia con l’azione dell’Amministrazione Comunale.

Quanto emerso dall’indagine è stato soprattutto la necessità di creare e promuovere da parte dell’Amministrazione Comunale meccanismi di collaborazione tra gli operatori del comparto e contemporaneamente la necessità di operare un robusto investimento nel rinnovamento delle competenze manageriali e professionali qui impiegate insieme alla richiesta di strutturazione di una governance strategica e di rafforzamento nella comunicazione e nel posizionamento di Tarquinia. Necessità tutte spinte dalla fortissima convinzione circa le importanti potenzialità di sviluppo e crescita di Tarquinia come polo sempre più attrattivo di accoglienza turistica e culturale.

È quindi con questo precipuo obiettivo che l’Amministrazione Comunale si avvarrà nei prossimi mesi della consulenza specialistica della Teamwork Hospitality per promuovere tra ottobre e dicembre un calendario di incontri di formazione aperti e destinati ad operatori e amministratori della dimensione turistica e delle filiere collegate. Incontri destinati a promuovere la circolazione di idee innovative e raccontare le novità in essere nel comparto turistico su cui è necessario puntare ed investire e per arricchire tutti i partecipanti attraverso lo scambio di punti di vista e la condivisione di nuove competenze.

Al termine di questo ciclo di incontri verrà quindi fatto un check point con l’amministrazione per stabilire la costituzione di un’architettura strategica mirata su cui investire: puntando sulla creazione di grandi eventi, implementando l’infrastrutturazione sentieristica ed il lavoro di riqualificazione e rilancio del litorale tarquiniese (già portato avanti in questi anni), muovendosi anche verso la creazione di una nuova marina turistica al lido e scommettendo sull’escursionismo Bike. Sforzi che muoveranno particolarmente nella direzione del rafforzamento degli investimenti rivolti ai siti culturali come la necropoli e quelli di interesse archeologico per sfruttarli come attrattori principali e quindi volani per un turismo più ampio e diffuso.

“La formazione e l’implemento delle competenze degli operatori del comparto turistico e culturale” spiega il Sindaco Alessandro Giulivi “sono assolutamente strategici in un’ottica di rafforzamento di un settore così centrale per tutta l’economia tarquiniese perché portano con loro la conseguente promozione ed il rilancio di tutto il territorio e della nostra attrattività turistica”.