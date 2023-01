Tarquinia, la nota di Fratelli d’Italia che conferma la candidatura di Valentina Paterna alle Regionali

Riceviamo dal Comitato elettorale Fratelli d’Italia per Valentina Paterna e pubblichiamo

È ufficiale, Valentina Paterna Coordinatrice di Fratelli d’Italia Tarquinia e Consigliere Comunale è tra i 4 candidati della provincia di Viterbo alle prossime elezioni regionali del 12 e 13 febbraio. C’è grande soddisfazione nella città per la candidatura di Valentina Paterna nella lista di Fratelli d’Italia a sostegno del Presidente Francesco Rocca. “Sono molto felice e voglio ringraziare tutti per la stima e per aver pensato alla mia persona come rappresentante del territorio della provincia di Viterbo al Consiglio regionale del Lazio. Questa è una sfida importante e di grande responsabilità. Tra questi in modo particolare ringrazio l’On. Mauro Rotelli e il Coordinatore provinciale di FDI Massimo Giampieri.” La Paterna seguirà diversi temi di interesse generale tra cui le tante problematiche della sanità che purtroppo affrontano quotidianamente tante persone del nostro territorio. È tra i punti di grande interesse anche il sociale l’ambiente e l’agricoltura da sempre settori prioritari per Fratelli d’Italia. “Il mio impegno – aggiunge la Paterna- sarà costante e sento la responsabilità di rappresentare al meglio il nostro territorio che merita di essere valorizzato. Ringrazio la squadra dei tanti iscritti di Fratelli d’Italia di Tarquinia che stanno già lavorando senza sosta per questa campagna elettorale. Lavorerò esclusivamente nell’interesse della collettività dimostrando che la fiducia mostrata è stata ben riposta.