Tarquinia, la Pallavolo femminile alla resa dei conti: in settimana due match decisivi per tornare il Prima Divisione

Tra domani e sabato la squadra femminile della Pallavolo Tarquinia guidata da mister Massimo Pastore potrebbe chiudere il discorso campionato e finalmente festeggiare il ritorno in Prima Divisione, sfuggito due anni fa causa Covid.

Giovedì le ragazze sono attese da un primo incontro in casa per la partita di recupero contro il Volley Accademy Civitavecchia alle 18, quindi sabato, sempre al palazzetto A. Jacopucci, alle ore 18.30 arriva l’ottima squadra IT&S Volley Viterbo.

“Per la prima volta in questo campionato dovrei avere tutte le atlete al completo – le parole di mister Pastore alla fine dell’allenamento di rifinitura – purtroppo causa infortuni e covid siamo stati sempre in emergenza, finalmente potrò avere più soluzioni da mettere in campo”. La serie D maschile guidata da mister Lamberti giocherà invece domenica 24 in trasferta ad Anagni, contro Volleyu4 Victoria.