Tarquinia, la Polizia Locale chiude un autolavaggio al Lido

Riceviamo dal Comune di Tarquinia e pubblichiamo

La Polizia Locale è intervenuta la settimana scorsa per chiudere un autolavaggio situato nei pressi di Tarquinia lido per inquinamento ambientale. Lo stesso autolavaggio era stato già fatto chiudere l’estate scorsa e quest’anno, alla sua riapertura, è stato nuovamente riscontrato il non rispetto delle prescrizioni già date nel 2022.

L’ acqua sporca infatti non veniva incanalata verso i serbatoi di scolo o verso gli impianti fognari. La Polizia ha quindi provveduto ad ispezionare l’autolavaggio per poi intimarne la chiusura. “Il nostro intervento”, spiegano dal Comando di Polizia Locale, “e la conseguente chiusura dell’autolavaggio si sono resi necessari per assicurare il rispetto delle norme in favore di una tutela ambientale che stiamo sempre più promuovendo in questi mesi, con grande efficacia e su moltissimi fronti diversi”.