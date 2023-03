Tarquinia, la Polizia Locale torna alle scuole elementari per insegnare l’educazione stradale

Riceviamo dal Comune di Tarquinia e pubblichiamo

Imparare divertendosi l’educazione stradale: anche quest’anno la Polizia Locale sarà presente a partire dal 14 marzo presso la Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo “Ettore Sacconi” di Tarquinia, per iniziare con un approccio ludico gli alunni delle elementari all’educazione stradale.

Data l’accoglienza positiva dell’iniziativa già registrata nel 2022, si rinnova l’appuntamento anche per il 2023. L’idea, avviata con successo un anno fa dal Comandante della Polizia Locale Nicola Fortuna in collaborazione con la Dirigente Scolastica Dilva Boem, ha riscosso l’entusiasmo dei più piccoli. Il corso, completamente gratuito, coinvolgerà gli alunni delle classi quinte delle elementari e quelli frequentanti l’ultimo anno della scuola dell’infanzia ed abbraccerà tematiche più ampie e complete rispetto all’anno precedente. Ai bambini verranno comunque sempre illustrate le nozioni di base del Codice della Strada, la segnaletica stradale, la figura dell’Agente di Polizia Locale e spiegato il loro ruolo di pedoni nel contesto stradale.

Il corso si concluderà nel mese di maggio e come l’anno scorso verrà completato con una simulazione finale teorica per i bambini ed una pratica che si svolgerà negli spazi esterni del complesso scolastico. Si tratta tra l’altro di un’occasione unica per avvicinare i più piccoli alle istituzioni ed alle Forze dell’Ordine, promuovendo il rafforzarsi con questi ultimi di un legame di rispetto e fiducia.