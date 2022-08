Tarquinia, la Pro loco apre al pubblico la sede per il DiVino Etrusco

Riceviamo e pubblichiamo

La Pro loco Tarquinia apre al pubblico la propria sede, al civico 19 di via Giuseppe Garibaldi. Lo farà dal 19 al 21 agosto e dal 25 al 27 agosto, per il DiVino Etrusco, la rassegna enogastronomica che scandirà la parte finale dell’estate della cittadina tirrenica.

“Saremo presenti nelle ore serali con l’obiettivo di far conoscere ancora di più l’associazione e far crescere il numero di soci – affermano dalla Pro loco Tarquinia –. Un maggior numero di soci si trasforma infatti in un numero maggiore di idee che possono contribuire ad aumentare le iniziative di promozione e valorizzazione della città. Sarà anche possibile acquistare il libro “Tarquinia, le 100 meraviglie (+1)” e in omaggio si riceverà il calice della manifestazione”.

Se agosto è sinonimo di vacanze, settembre è il mese della ripartenza in vista dell’autunno. Per l’ultima parte dell’anno la Pro loco Tarquinia sarà impegnata nell’organizzazione di alcune iniziative, tra cui la prima edizione del premio letterario “Spartaco Compagnucci”, dedicato al poeta dialettale tarquiniese e rivolto ai ragazzi delle scuole. “Stiamo prendendo contatti con gli istituti per coinvolgere più studenti possibili – concludono dalla Pro loco Tarquinia -. Siamo ancora in una fase iniziale, ma le premesse sono molto positive”.