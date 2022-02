Tarquinia, la proposta della Ermes WiFi: “I problemi della DID risolvibili in 48 ore”

Riceviamo da Giancarlo Milioni, A.D. Ermes WiFi Soluzioni Internet, e pubblichiamo

La Società Ermes WiFi, di Giancarlo Milioni, in relazione ai problemi tecnici che si sono presentati nella fruizione del servizio DID da parte delle scuole elementari di Tarquinia, ha emesso la seguente nota:

“Alcuni giorni fa abbiamo appreso dai giornali online che esistono difficoltà di collegamento internet che non permettono di garantire una continuità nella fruizione del servizio DID (Didattica Integrata Digitale) nella scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Ettore Sacconi di Tarquinia.

Al fine di risolvere il problema la nostra Società vuole mettere a disposizione della Scuola, degli insegnanti, degli alunni e dei loro genitori le proprie tecnologie internet al fine di garantire, nel giro di 48 ore, il ripristino e la continuità della fruizione del servizio DID. Si precisa che gli apparati che verranno utilizzati per garantire quanto specificato sopra, sono già presenti presso l’Istituto Ettore Sacconi.

Nell’attesa di essere contattati e di ricevere l’auspicata autorizzazione per fornire i nostri servizi, desideriamo sottolineare che, consapevoli delle difficoltà che in questo momento incontrano i nostri figli per completare il loro percorso formativo, il nostro intervento sarà a carattere completamente gratuito e senza nulla a pretendere, come già avvenuto in passato in altre occasioni”