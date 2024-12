Tarquinia, la ricetta del PCI per il turismo: “Tradizioni, cultura, lido e valorizzazione del territorio”

Riceviamo da Luigi Caria, Partito comunista italiano, e pubblichiamo

“In 5 anni l’amministrazione Giulivi non ha fatto nulla per riqualificare la città di Tarquinia. Una Giunta immobile che, di fatto, ha reso nullo il dibattito nel Consiglio Comunale e dove il Sindaco non ha mai dato seguito alle proposte della minoranza. Adesso aspettiamo che il Sindaco Sposetti e la sua amministrazione faccia un buon lavoro per Tarquinia e noi come comunisti vorremmo proporre all’amministrazione comunale dei piccoli suggerimenti che riporta la gente di Tarquinia.

1) Il turismo è un settore fondamentale per l’economia di Tarquinia. Possiamo dare ai turisti arte e l’estate un po’ di relax al mare, ogni anno il nostro paese ospita centinaia di visitatori da tutto il mondo. Una risorsa che, ovviamente bisogna incrementare e valorizzare.

2)Il turismo costituisce una fonte di guadagno sostanziale anche per le economie locale. In questo senso, è interessante osservare come la presenza di visitatori si distribuisce sul territorio comunale.

La spesa per turismo nei bilanci comunali

La capacità di attrarre visitatori sul proprio territorio dipende da numerosi fattori. Dalla presenza di siti di interesse storico in una determinata città, alle strutture ricettive presenti sul territorio. Tra questi, anche l’amministrazione locale ha un ruolo. Possono infatti destinare parte del bilancio comunale alle spese per il turismo. Queste comprendono tutte le attività di programmazione, promozione e sviluppo. Dall’organizzazione di manifestazioni e iniziative turistiche, ai contributi che i comuni forniscono agli enti che operano nel settore.

Vogliamo proporre alla giunta comunale di Tarquinia, di cercare di promuovere il Turismo e promuovere il territorio della nostra città con strumenti di promozione, creazione di iniziative di promozione dell’intero territorio, marchi di qualità e percorsi turistici, anche con delle sacre che guardano alla nostra tradizione culinarie.

Valorizza la cultura e le tradizioni del luogo

Una delle chiavi per attrarre i turisti è offrire loro un’esperienza autentica e unica, immergendoli nella cultura e nelle tradizioni locali. Sono tanti gli elementi di una destinazione che è possibile valorizzare: dalla cultura, alla gastronomia passando per i dialetti, l’artigianato o luoghi di interesse specifico.

Il Centro Storico di Tarquinia è poco noto rispetto ad altri centri antichi del territorio pur essendo storicamente importante. E’ indispensabile farlo conoscere utilizzando tutti i mezzi a disposizione. Va messa a punto una cartellonistica particolarmente attraente sull’Aurelia e anche sull’autostrada, e se possibile anche nei paesi confinanti del territorio. Andrebbero realizzati brevi filmati a tema da riversare su Youtube, implementare con questi il sito del Comune che attualmente è molto povero a livello di informazioni (storia, cultura, monumenti, servizi, eventi….), utilizzare il più possibile le radio, ma che si rivolgono a territori più ampi o diversi, far pubblicare articoli sulla stampa del settore turistico e più in generale su quotidiani italiani e stranieri. Vanno motivati gli artisti locali che possono diventare “ambasciatori” di Tarquinia nei loro paesi d’origine.

Ovviamente per il lido di Tarquinia bisognerebbe organizzare qualcosa di importante per cercare di sviluppare il turismo del lido, come organizzare delle piccole regate con l’asso nautica di Tarquinia riportare il lido di Tarquinia dove merita, ci sarebbe bisogno che l’amministrazione collabori con le associazioni del lido per cercare di migliorare la situazione che in questi anni non abbiamo avuto.