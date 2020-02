Tarquinia, la Royal Talent Academy vince a Pomezia

Riceviamo e pubblichiamo

Domenica 16 febbraio, la scuola di danza Royal Talent Academy, dei Maestri Dezi-Ceccarini-Zoroddu, è stata impegnata a Pomezia per il 5* Trofeo ANMB Lazio. Due le coppie in pista al Roman Sport City: Mattia Purgatori e Nicole De Angelis, alla loro prima gara insieme, si sono classificati al primo posto nella categoria Over 16. Ottimi risultati anche per la giovane coppia formata da Matteo Cianfoni e Gabriela Ailincai, che si sono aggiudicati il secondo posto nella categoria Under 12 e il quarto posto nella categoria Under 15.