Tarquinia, la sfilata di Carnevale di domani pare confermata, ma senza persone sui carri

Anche se non c’è alcuna comunicazione ufficiale, da quanto si apprende la sfilata dei carri allegorici di domani a Tarquinia dovrebbe svolgersi come da programma, pur se senza persone sopra i carri.

Come detto, non ci sono in tal senso comunicazioni ufficiali da parte del Comune di Tarquinia, ma questo sarebbe stato il responso dopo i due giorni di lavori e di sopralluoghi e le attività di verifiche svolte nelle ore scorse dopo l’annullamento dell’uscita di giovedì scorso. La notizia trova conferma anche da alcuni post sui social dei partecipanti alla sfilata.