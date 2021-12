Tarquinia, l’Alfiere della Repubblica Simone Moi al Quirinale da Mattarella il 14 dicembre

Riceviamo da SuperAbile Viterbo APS e pubblichiamo

Simone Moi il 14 dicembre sarà ricevuto dal Presidente Mattarella. Il giovane testimonial dell’associazione SuperAbile Viterbo APS è stato convocato al Quirinale per la consegna dell’onorificenza di Alfiere della Repubblica assegnata nell’aprile scorso con la seguente motivazione: “Essere diventato un testimonial dell’inclusione e della pratica sportiva come occasione di crescita personale e collettiva. Proprio dalla sua passione per l’equitazione trae spunti ed esperienze che gli permettono di sensibilizzare i coetanei sulle tematiche della disabilità”.

Soddisfazione è stata espressa all’interno dell’associazione viterbese. “Il contributo apportato da Simone alla nostra comunità – ha detto Alfredo Boldorini, presidente di SuperAbile Viterbo APS – non poteva rimanere latente. Oltre alla sua incredibile forza e alla sua spiccata resilienza ascoltare un bambino all’epoca di 10 anni, oggi tredicenne, rivolgersi ad una platea di ragazzi del liceo invitandoli a non mollare di fronte alla avversità della vita lascia davvero stupiti. Una prova di coraggio e di sensibilizzazione davvero unici. Un grazie a lui, ai suoi genitori e soprattutto al Capo dello Stato per aver accettato la nostra segnalazione”.