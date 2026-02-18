Tarquinia, l’ANPS premia gli agenti della Volante per l’arresto in flagranza

Il presidente Maurizio Paliani della sezione di Tarquinia dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato ha consegnato una pergamena di riconoscimento ai due componenti della Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Tarquinia che, nei giorni scorsi, si sono resi protagonisti dell’arresto di una persona colta in flagranza di reato.
L’intervento è avvenuto all’interno di un’abitazione nel territorio comunale di Tarquinia, dove gli operatori sono riusciti a fermare il responsabile durante l’azione criminosa, portando a termine con successo l’operazione.
Il gesto dell’ANPS come segno di stima verso la Polizia di Stato
La consegna delle pergamene rappresenta un attestato formale di apprezzamento per l’attività svolta dagli agenti, riconoscendo professionalità, tempestività operativa e senso del dovere dimostrati nell’occasione. Attraverso questo gesto simbolico, la sezione locale dell’ANPS ha voluto ribadire la propria vicinanza agli operatori della Polizia di Stato impegnati quotidianamente sul territorio.
