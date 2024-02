Tarquinia, l’associazione Cavalli Alati dona un biliardo al Centro di Aggregazione Giovanile

L’importanza del fare rete tra realtà, associazioni e cittadini, per raggiungere risultati che altrimenti sarebbe difficile ottenere e che, pur non apparendo come obiettivi irraggiungibili, sono il più delle volte complicati ma hanno un valore forte dal punto di vista della crescita sociale.

Un esempio arriva dal CAG, il Centro di Aggregazione Giovanile di Tarquinia, che da qualche giorno ha messo a disposizione dei ragazzi che lo frequentano un biliardo, donato dall’associazione Cavalli Alati della città tirrenica.

“Un ringraziamento doveroso va all’Associazione Cavalli Alati di Tarquinia – riferiscono dal Centro di Aggregazione – per aver pensato di fare una donazione al CAG e quindi destinata a tutti i ragazzi di Tarquinia, regalandogli non solo un momento di svago ma anche un’occasione per permettendogli di avvicinarsi a questa pratica sportiva e di aver riqualificato tutto il gioco, donandoci anche le palline e le stecche nuove. Una di queste, componibile e di legno, è stata consegnata come premio al vincitore del torneo di biliardo svolto al CAG. Un ringraziamento anche all’amministrazione comunale per essere stata presente all’inaugurazione”.