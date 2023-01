Tarquinia, l’associazione Semi di Pace alla Conferenzia Internacional a L’Avana

Riceviamo dall’Associazione Semi di Pace e pubblichiamo

L’associazione umanitaria “Semi di Pace”, rappresentata dal suo presidente prof. Luca Bondi, dall’avv. Maurizio Dioguardi, direttore del Centro studi internazionale di alta formazione sulla pace e la fraternità tra i popoli e il dott. Antonio Carmona, delegato rapporti istituzionali, è presente alla “V conferencia internacional “POR EL EQUILIBRIO DEL MUNDO” con todos y para el bien de todos” cui partecipano 88 paesi del mondo partecipano con oltre 1100 delegati.

Venerdì prossimo, 27 gennaio, il presidente Bondi interverrà presentando la storia e l’impegno di Semi di Pace. Il Santo Padre, Papa Francesco, ha voluto far giungere, in questo importante appuntamento mondiale, il Suo messaggio augurale e di sostegno, in occasione del 170° anniversario della nascita di José Martí, Apostolo dell’indipendenza di Cuba e pensatore universale.