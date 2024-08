Tarquinia, l’atelier Mara Spose protagonista a Miss Drappo 2024 a Tolfa

Ph: Massimo Lrs – Facebook

Sabato scorso, il giardino della villa comunale di Tolfa si è trasformato in una passerella di bellezza e stile per Miss Drappo 2024. L’evento, organizzato dalla Fidapa locale con il supporto dell’Aps La Rocca e sotto l’egida del Comune, ha visto la partecipazione dell’Atelier MaraSpose di Tarquinia. Inserita nel programma del XV Drappo dei Comuni, la serata ha presentato otto ragazze, rappresentanti dei comuni del comprensorio, che si sfideranno nella corsa dei cavalli lungo viale d’Italia. Mara, dell’atelier MaraSpose, ha dichiarato: “Un concorso di bellezza, eleganza e portamento. Sono orgogliosa di partecipare con l’alta moda e la sposa di Mara Spose Atelier, supportata dalle sapienti mani di Fabrizio di Metti la testa a posto, anche lui un’eccellenza di Tarquinia. Ringrazio calorosamente chi mi ha voluta accanto a lui, Gianluca De Fazi, e tutte le donne della FIDAPA Sezione Tolfa, oltre al Comune di Tolfa.”

Eleganza in passerella: la sfilata delle Miss

La serata è iniziata con una riflessione sulla moda letta da Michela Murgia, seguita dalla presentatrice Cristiana Boriosi che ha introdotto le concorrenti. Le ragazze hanno sfilato in abiti casual, esibendo le tradizionali borse tolfetane, le “catane”, seguite da sontuosi abiti da sera e da sposa dell’atelier MaraSpose. A vincere la corona di Miss Drappo è stata Martina Bucci, una giovane tolfetana di 20 anni con un futuro nell’esercito, scelta dalla giuria tecnica. Azzurra Candolfi, 17enne di Vejano, ha conquistato il titolo di Miss Giuria Popolare grazie ai voti del pubblico. Le altre concorrenti, rappresentanti dei comuni del comprensorio, hanno brillato per eleganza e stile, ognuna con il proprio fascino unico.

L’eccellenza sartoriale di Mara Spose

Oltre alla competizione, la serata ha messo in luce l’eccellenza sartoriale dell’Atelier MaraSpose di Tarquinia. Con un’esperienza ventennale, l’atelier è un punto di riferimento per le spose della zona e per chiunque sia alla ricerca del vestito perfetto. Mara Spose offre abiti completamente su misura, realizzati a mano con una cura minuziosa dei dettagli e una selezione di tessuti pregiati. Oltre agli abiti da sposa, l’atelier propone anche capi eleganti per lo sposo, i genitori degli sposi, damigelle e invitati, garantendo sempre uno stile sofisticato e contemporaneo. Mara Spose continua a distinguersi per la sua capacità di unire tradizione sartoriale e modernità, rendendo ogni evento speciale davvero indimenticabile.