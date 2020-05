Tarquinia, le celebrazioni della Madonna di Valverde trasmesse via web

Riceviamo da don Augusto Baldini e pubblichiamo

Per l’Emergenza Sanitaria Covid-19 non ci saranno in questo periodo, come in tutto il territorio nazionale, fiere e neanche a Tarquinia. Quindi nessuna manifestazione tradizionale nel Centro Storico e al Lido. Nulla per ora anche per manifestazioni pubbliche a carattere religioso, come la tradizionale processione per la Patrona della Città, la Madonna di Valderde, icona bizantina odigitria (dal greco: Colei che indica la via… a Cristo) che ebbe il nome dai Servi della Beata Maria Madre di Cristo di Marsiglia, popolarmente detti nelle loro molteplici fondazioni Servi di Maria di Valverde, venuti a Corneto nel 1268.

Un giorno di solennità liturgica è previsto, tuttavia, per Venerdì 8 Maggio con funzioni alle quali, però, i fedeli e i cittadini potranno partecipare soltanto dalle proprie abitazioni attraverso una serie di collegamenti televisivi e via web che sono stati predisposti per l’occasione. L’8 maggio ricorda l’incoronazione dell’antica icona mariana nel 1904 da parte del Capitolo Vaticano, che nel cinquantesimo anniversario dalla liberazione della città dal Colera (1854) manifestava la corale riconoscenza alla Vergine di Valverde “Liberatrice” della città. Per tale data, per volontà del Comune e del Vescovo Diocesano dal 2009 è stata stabilita la festa patronale di Tarquinia, non più in data mobile, ma fissa. Una lapide lo rammenta a tutti nel santuario di Valverde.

Ad organizzare il tutto la Diocesi di Civitavecchia – Tarquinia, il Comune e l’Associazione Devoti Madonna di Valverde con iniziative che si svolgeranno, a porte chiuse, nell’omonimo Santuario.

Alle ore 12.00 di Venerdì, tramite i canali Facebook e YouTube (www.facebook.com/MediaPressWebTelevision) di Media Press Web Television, si potrà assistere alla Supplica alla Madonna, rivolta alla Patrona di Tarquinia, che sarà solennemente recitata da Mons. Rinaldo Copponi, Vicario generale, Parroco del Duomo (Santi Margherita e Martino) e Rettore del Santuario di Valverde.

Alle ore 17.00, è prevista la Solenne Eucarestia in onore della Patrona della Città. Anche in questo caso la cerimonia sarà trasmessa su Youtube e Facebook. La trasmissione sarà realizzata da Ermes WiFi Soluzioni Internet di Giancarlo Milioni (www.pegasowebtv.it) per essere messa in onda anche su Tele Idea nei canali digitali TV 190-191. Il programma che sarà condotto da Simona Orrù si soffermerà, a partire dalle ore 16,30 con Don Augusto Baldini, archivista della Diocesi, sulla storia della sacra immagine, del santuario e della devozione dei tarquiniesi alla Madonna di Valverde.

Nel corso della celebrazione la comunità di Tarquinia, come da secolare consuetudine, offrirà il tradizionale cero votivo per le mani del Sindaco Alessandro Giulivi, che ha voluto fortemente questa celebrazione nel tempio cittadino, santuario civico contra pestem, in ringraziamento alla Madonna che ha liberato Tarquinia nelle pestilenze e dai contagi colerici del 1483, del 1504, del 1837 e del 1854.

Alla cerimonia prenderanno parte oltre al primo cittadino, accompagnato dal Gonfalone della Città e dalla rappresentanza della Polizia Municipale, alcuni sacerdoti concelebranti, tra cui soprattutto i Parroci di Tarquinia, con i Frati dell’Immacolata del Convento di San Francesco. Ci sarà anche la rappresentanza delle Suore della città e con loro non potevano mancare i Portatori della Macchina dell’Icona della Madonna di Valverde. Una rappresentanza della Cappella Musicale del Duomo guidata da Walter Rosatini eseguirà i canti liturgici. La celebrazione si chiuderà con la preghiera a tutti cara della Madonna di Valverde e con la benedizione con la Reliquia ai presenti, alla città, alle campagne e al mare, atto di devozione che ogni anno ha sempre chiuso la tradizionale processione dell’8 maggio.