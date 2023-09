Tarquinia, le classi quinte dello Scientifico del Cardarelli alla Città della scienza di Napoli

Riceviamo e pubblichiamo

Le classi quinte del Liceo scientifico dell’IIS Vincenzo Cardarelli alla Città della scienza di Napoli, per esplorare l’Universo, il corpo umano, la storia della città. “L’educazione non si limita alle aule scolastiche, e le esperienze didattiche fuori dalla scuola possono spesso arricchire la conoscenza in modi unici. – riferiscono le docenti che hanno accompagnato i ragazzi – La Città della Scienza di Napoli è una struttura all’avanguardia dedicata alla promozione della cultura scientifica e tecnologica. Uno dei suoi spazi più affascinanti è Corporea, un museo interattivo che offre un viaggio straordinario all’interno del corpo umano. Un’esperienza preziosa per gli studenti delle classi 5AS, 5CSA e 5DSA, accompagnati dai docenti Stefania Sabbatini, Laura Federici, Emanuela Gentili, Amalia Di Biagio e Flora Breccia, hanno avuto l’opportunità di approfondire le loro conoscenze di biologia e anatomia in modo coinvolgente e pratico”. “I ragazzi hanno potuto esplorare le diverse esposizioni interattive, guardando da vicino modelli anatomici dettagliati e interagendo con le varie installazioni.- continuano i docenti – Hanno imparato come funzionano gli organi vitali, il sistema circolatorio e molte altre funzioni corporee in modo divertente e coinvolgente. Questa esperienza ha sicuramente reso la scienza più accessibile e comprensibile per gli studenti, trasformando la teoria in pratica. Altra straordinaria esperienza l’esplorazione dell’Universo: la visita al Planetario della Città della Scienza. Un viaggio attraverso il sistema solare e oltre, grazie a proiezioni ad alta definizione e un sistema audio avanzato. Per finire l’opportunità di immergersi nella ricca storia e cultura di Napoli. La città stessa è un museo vivente, con una storia che risale a millenni, patrimonio oggi dell’Unesco”.