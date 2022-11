Tarquinia, le foto della visita (a sorpresa) del ministro della Cultura Sangiuliano stamani al Museo

Visita a sorpresa, stamani, a Tarquinia, del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, che è salito a palazzo Vitelleschi per ammirare le opere etrusche esposte al Museo Nazionale: verso le 9 e 30, attimi di concitazione in piazza Cavour, per l’arrivo del Ministro con la scorta, ricevuto dal sindaco e da parte della giunta. Sangiuliano era accompagnato dal direttore generale dei Musei del Mic, Massimo Osanna, e dal direttore del Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia, Vincenzo Bellelli. Tra i vari argomenti toccati, anche le riflessioni sul successo di iniziative ormai consolidate come l’ingresso gratuito ai musei statali nella prima domenica di ogni mese.