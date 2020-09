Tarquinia, le impressionanti immagini della mareggiata di ieri

Una giornata di forte vento ha messo in forte difficoltà Tarquinia, ieri: nel primo pomeriggio e sino alla serata, raffiche fortissime hanno causato danni e spinto una mareggiata che ha violentemente colpito alcune strutture del Lido. Nella galleria sottostante, alcuni scatti gentilmente inviatici da Giorgio Valerioti.









PH: Giorgio Valerioti

Invaso, letteralmente, dall’acqua il Boa Sorte, alla foce di Tarquinia, dove si è completamente allagato anche il parcheggio subito sotto l’argine. Problemi anche in numerosi altri stabilimenti balneari (sotto le foto della nostra redazione).

In una nota, i volontari dell’AEOPC sottolineano come nel corso dell’allerta meteo siano intervenuti su diverse strade a Tarquinia per rimuovere degli alberi e i grossi rami caduti per il forte vento. “I volontari AEOPC sono intervenuti fino a tarda sera per rimuovere diversi grossi alberi caduti per il forte vento in zona Piano, sulle strade provinciali Litoranea e Tarquiniese e al Lido. – le parole del presidente Alessandro Sacripanti – Ringraziamo i Vigili del Fuoco che sono intervenuti per un albero caduto su una macchina. La Polizia Locale sempre presente per garantire la sicurezza nel corso delle operazioni, e su due situazioni anche i Carabinieri e Polizia Stradale”.