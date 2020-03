Tarquinia, le ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da coronavirus

In attuazione del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020, il Comune di Tarquinia attraverso il proprio sito istituzionale comunica che si ritiene di non interrompere genericamente tutte le attività, ma che si rende necessario evitare le attività che creano assembramenti.

Pertanto si ritiene opportuno sospendere le attività di gruppo soprattutto se svolte in luoghi chiusi e che coinvolgono fasce della popolazione più sensibili, come le attività svolte nel Centro Anziani e nel Centro Socio riabilitativo “Luigi Capotorti” con sede nel Comune di Tarquinia. La sospensione in parola, in base a quanto previsto dall’art. 4 comma 1 del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020 è efficace fino al 03/04/2020, salve diverse successive disposizioni.

Si comunica, altresì, che si ritiene opportuno non interrompere l’ attività di assistenza domiciliare comunale e distrettuale in quanto rivolta a persone anziane o affette da patologie croniche, per le quali si rende necessario evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità.

Relativamente al servizio di assistenza educativa erogata per i minori residenti nel Comune di Tarquinia si ritiene opportuno non interrompere l’ attività solo se svolta presso il domicilio dei minori stessi. In ogni caso si raccomanda agli operatori coinvolti nell’espletamento di questi servizi di adottare tutte le misure di sicurezze igienico-sanitarie definite dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020.