Tarquinia, l’estate entra nel vivo e prova ad abbattere le barriere architettoniche

L’estate tarquiniese entra a regime e dopo le difficoltà in avvio a causa dei problemi e delle prescrizioni legate al coronavirus si entra nel periodo più caldo con tanta gente sul litorale, soprattutto nel weekend, e nuove facilitazioni anche logistiche per i fruitori.

Dopo le molte presenze dello scorso weekend – interrotto bruscamente dal temporale di domenica pomeriggio – anche il prossimo finesettimana si prevede caldo e perfetto per qualche giorno di mare.

E come detto c’è una novità in più: BiBò Bomber Beach, infatti, sul lungomare di Tarquinia, ha in questi giorni allestito un prolungamento della passerella sino alla prima fila, che consentirà ai diversamente abili di raggiungere, appunto, anche il più distante degli ombrelloni. Non solo: lo stabilimento mette anche a disposizione una sedia Job per permettere il più comodo spostamento a chi ne ha necessità sulla spiaggia e sino all’acqua. Di certo un impegno apprezzabile per limitare le barriere architettoniche ed estendere a quante più persone possibili la possibilità di godersi il mare.