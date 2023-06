Tarquinia, l’ex assessore di Viterbo Alessia Mancini entra in FdI: “Ringrazio la Consigliera Paterna di aver accettato questa mia iscrizione”

Riceviamo da Alessia Mancini e pubblichiamo

Nelle scorse settimane a più riprese ho avuto modo di confrontarmi con la Consigliera Regionale Valentina Paterna e con l’Assessore Alberto Riglietti sull’attività politica di Fratelli d’Italia a Tarquinia. Non nascondo che ormai da tempo ho trovato nelle iniziative del governo guidato da Giorgia Meloni una sintonia per le scelte fatte a sostegno dei cittadini. Una azione amministrativa che, dalla scelta di far nascere il ministero del Made in Italy guidato da Adolfo Urso ad una visione finalmente garantista delle nostre eccellenze alimentari sostenuta dal Ministro Lollobrigida mi trova convinta sostenitrice.

Proprio nella mia precedente esperienza di amministratrice del Comune di Viterbo ho imparato quanto sia importante difendere i nostri piccoli imprenditori che ogni giorno si battono per affermare sul mercato la qualità italiana.

Come non dimentico che finalmente esiste una difesa del cinema italiano, che spesso ha scelto i nostri territori come location per rappresentare le proprie idee e le storie da raccontare e rappresentare al mondo.

Una azione complessiva che mi convince e mi ha fatto incontrare di nuovo amici che, in consiglio regionale ed in parlamento, hanno costruito una storia personale, da cui sinceramente non mi sono mai idealmente allontanata.

Queste mie riflessioni, così come la possibilità di poter tornare ad una collaborazione con gli amici onorevole Mauro Rotelli ed il Consigliere Regionale Daniele Sabatini mi hanno convinto ad avvicinarmi al progetto di Fratelli d’Italia.

Per questo, nelle scorse ore, come residente tarquiniese ho chiesto al Presidente Valentina Paterna di potermi iscrivere al circolo FDI di Tarquinia, riconoscendo nell’attività di questa comunità politica un valore a cui mi sento di aderire. Ringrazio la Consigliera Paterna di aver accettato questa mia iscrizione, e spero di poter aiutare con il mio entusiasmo e la mia esperienza, a realizzare sogni e ambizioni di un gruppo di lavoro già competente e determinato.