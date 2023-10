Tarquinia Lido, concluso lo scorso weekend il servizio di guardia medica turistica

Riceviamo dal Comune di Tarquinia e pubblichiamo

Si è concluso lo scorso weekend il servizio di guardia medica turistica a Tarquinia Lido che ha garantito l’assistenza medica primaria ai numerosi turisti in villeggiatura ed ai cittadini per tutti i mesi estivi.

L’amministrazione comunale è riuscita, nonostante le difficoltà derivanti dalla cronica carenza di medici disponibili in questo periodo, ad approntare un servizio che quest’anno è stato straordinariamente protratto fino al 30 settembre per fronteggiare l’eccezionale prolungarsi della stagione balneare.

La guardia medica turistica, che era stata avviata il 15 giugno, è arrivata a garantire una copertura di 12 ore al giorno di assistenza medica nelle settimane di massima utenza tra luglio, agosto e settembre, avvalendosi del contributo di tre medici in turno.

L’efficienza del servizio di guardia medica ha consentito tra l’altro uno sgravio significativo rispetto all’afflusso di utenza verso il Pronto Soccorso del presidio ospedaliero cittadino, evitandone un inevitabile congestionamento, specialmente per i codici bianchi che avrebbero sofferto il protrarsi dei tempi di attesa. L’efficienza del servizio ha così evitato che l’ospedale venisse sottoposto ad una pressione straordinaria e difficilmente gestibile dato il notevolissimo incremento di utenza che si verifica nei mesi estivi e motivata dalla presenza di turisti e villeggianti a Tarquinia lido.

L’Assessore alla sanità Alberto Riglietti si chiara molto soddisfatto dei risultati raggiunti “la cronica mancanza di medici disponibili è un fatto notorio di questi tempi ma nonostante le difficoltà siamo riusciti a garantire per tutti i mesi estivi un servizio adeguato ed efficiente che quest’anno abbiamo addirittura protratto fino alla fine del mese di settembre data l’eccezionalità della stagione balneare”.