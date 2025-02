Tarquinia Lido, disponibile la gestione del bar-ristorante dello stabilimento San Marco per la stagione 2025

È disponibile per la stagione estiva 2025 la gestione del bar-ristorante all’interno dello stabilimento balneare San Marco, situato sul litorale di Tarquinia Lido. La struttura, posizionata in un’area di grande affluenza turistica, offre un’opportunità per attività di ristorazione e somministrazione in un contesto balneare.

L’annuncio è rivolto a chi fosse interessato a prendere in gestione il locale per la prossima stagione estiva, con possibilità di sviluppo dell’offerta gastronomica in uno stabilimento frequentato sia da residenti sia da turisti.

Per maggiori informazioni e per conoscere le modalità di gestione, è possibile contattare il numero 328 8942975.