Tarquinia Lido, domenica 7 giugno tornano gli Ambulanti di Forte dei Marmi

Riceviamo e pubblichiamo

Il Consorzio Gli Ambulanti di Forte dei Marmi (marchio unico originale e registrato), nato nel 2002 per rendere itinerante nelle piazze nazionali la storia ed il fascino dello storico mercato della Versilia, è depositario del marchio originale e registrato “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®” (spesso oggetto di tentativi di imitazione, sempre più lontani dall’originale, e riconosciuto come eccellenza del settore anche dalla delibera del Consiglio Regionale Lombardo n. X/817 del 15.09.2015). Le bancarelle del mercato de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi vengono giustamente definite “boutique a cielo aperto” per la qualità delle merci (e l’abbigliaggio coordinato di tutti i banchi) e sono l’espressione migliore della tradizione dello storico Mercato di Forte dei Marmi.

Ogni “evento-mercato”, concetto adatto a bene sottolinearne lo spettacolo, sia di bancarelle che di merce e visitatori, attrae mediamente oltre 20mila persone, con punte oltre le 90mila nelle metropoli, con importanti ricadute di indotto commerciale e turistico e per le città ospitanti, che non a caso si contendono la presenza del nostro originale Consorzio. La definizione di “evento” non è casuale, ma vuole sottintendere l’unicità (nel panorama nazionale) e la valenza, prima di tutto culturale, della nostra proposta. Non a caso, ormai, si parla del Consorzio Gli Ambulanti di Forte dei Marmi come di una “eccellenza italiana” ed un vero e proprio “fenomeno di costume”, ormai noto anche oltre i confini nazionali. Sui grandi banchi di vendita è possibile, tra l’altro, trovare il meglio dell’artigianato toscano ed italiano di qualità: pelletteria di altissima fattura artigianale (borse e scarpe), la migliore produzione nazionale di cashmere, abbigliamento in genere, pellicceria, stoffe pregiate, biancheria per la casa, porcellane, bijoux e tutta la splendida produzione di tessuti di arte fiorentina.

Tra le città più importanti già abitualmente toccate da questo vero e proprio show, ci sono Roma (con il prestigioso Patrocinio della Capitale), Milano, Torino, Perugia, Genova, Savona, La Spezia, Monza, Bologna, Parma, Reggio Emilia, Piacenza, Pavia, Como, Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni, Vigevano, Legnano, Alessandria, Asti, Novara, Vercelli, Casale Monferrato, Alba, San Donà di Piave, Belluno, Conegliano, Pordenone, Gorizia, Trieste, Fiumicino, Viterbo, San Benedetto del Tronto, solo per citarne alcune, oltre a tanti altri bellissimi borghi e cittadine tipiche del nostro Belpaese.