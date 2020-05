Tarquinia Lido, il Tibidabo riparte! Da oggi al via bar e ristorante, e dal 29 maggio si torna in spiaggia

Nell’ambito dell’iniziativa #TarquiniaRiparte, riceviamo e volentieri pubblichiamo

#TarquiniaRiparte e anche il Tibidabo è pronto alla ripartenza: da oggi, 23 maggio, il bar e il ristorante dell’arcinota struttura del lungomare di Tarquinia tornano ad aprire i battenti a ospiti, amici e clienti. E da venerdì prossimo, 29 maggio, si torna in spiaggia, con l’attesissimo via all’attività balneare.

“Siamo pronti per un nuovo inizio – dichiara con entusiasmo lo staff – per un’estate 2020 ancora insieme, più sicura, più attenta, ancora più su misura per te!”.

Ogni informazione la si può trovare sul sito tibidabobeach.it, ma intanto ci sono dei punti fermi da cui si parte per la stagione più attesa e desiderata degli ultimi anni: il mare azzurro, il sole caldo che da qualche giorno anticipa l’estate, la spiaggia e lo sport, con le novità positive che arrivano anche dalle cronache degli ultimi giorni.

Senza dimenticare i giochi per bambini, a cui non si rinuncerà rispettando, naturalmente, le linee guida e le precauzioni indicate per la massima sicurezza di bimbi e genitori! Riorganizzazione degli spazi, monitoraggio, costante opera di disinfezione e massima attenzione per far sì che anche i più piccoli possano viversi appieno il divertimento dell’estate.

Come sempre, anno dopo anno, nulla è lasciato al caso per lasciare nei ricordi degli ospiti tanti momenti indimenticabili sotto il sole e sulla spiaggia di Tarquinia Lido.