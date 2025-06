Tarquinia Lido, nuovi orari e varchi elettronici per il lungomare: ecco cosa cambia

La Giunta comunale di Tarquinia ha approvato con delibera n. 96 del 12 giugno 2025 delle modifiche al disciplinare delle Aree Pedonali Urbane (APU) in vigore nel territorio del Lido. Le modifiche riguardano in particolare Lungomare dei Tirreni e Lungomare dei Giardini, per i quali vengono aggiornati gli orari e i giorni di attivazione della pedonalizzazione. Le nuove disposizioni prevedono l’attivazione dell’APU sino al 30 settembre con i seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle 20.00 alle 04.00 del giorno successivo, il venerdì dalle 18.00 alle 04.00, il sabato (e prefestivi) dalle 14.00 alle 04.00 e la domenica (e festivi) dalle 00.00 alle 04.00.

Nuovi varchi elettronici per il controllo degli accessi

A completamento della nuova regolamentazione, il Comune ha previsto l’installazione di quattro ulteriori varchi elettronici per migliorare il controllo degli accessi non autorizzati all’interno delle APU, dissuadendo l’ingresso da strade laterali. Per il Lungomare dei Tirreni, i nuovi varchi saranno posizionati in prossimità di Viale dei Tritoni e Via delle Vele. Per quanto riguarda il Lungomare dei Giardini, i nuovi dispositivi saranno installati in corrispondenza di Via Enea e Via Poseidone. I nuovi varchi si aggiungono a quelli già attivi negli accessi principali di entrambe le aree.

Invariate le regole per Saline e via Ugo Neri

Rimangono invece invariate le regolamentazioni per le aree pedonali urbane di via Ugo Neri e via Filippo Giorgi (località Le Saline), già regolate da varchi dedicati. Il Comune si riserva la possibilità di introdurre ulteriori correttivi sulla base del monitoraggio del traffico e delle esigenze emerse in fase di attuazione. Le modifiche approvate sono già immediatamente esecutive come previsto dalla delibera pubblicata all’Albo Pretorio.