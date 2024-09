Tarquinia Lido, oggi l’ultima giornata del Mondiale Dart18 di vela: ecco la situazione aggiornata – FOTO

Ph: Francesco Mauro

Ultima giornata di competizione per il Mondiale di vela Dart18, scattato a Tarquinia nello scorso fine settimana e pronto a concludersi nel pomeriggio con le ultime due regate in programma e le successive cerimonie di premiazione.

Dopo le otto regate disputate sinora, con un meteo che ha fatto faticare non poco organizzatori e giuria e portato in mare gli atleti con vento spesso quasi estremo, in testa alla classifica ci sono i due fratelli italiani Andrea e Marco Tramutola: i due ragazzi, tesserati con Assonautica “G. Maffei” di Tarquinia, dovranno difendere i rispettivamente quattro e cinque punti di margine che hanno sui più diretti rivali, le coppie britanniche formate da Grant ed Ella May Piggott e David Lloyd e Jojo Trafford.

Resta, però, l’incognita meteorologica: le previsioni non lasciano intendere nulla di buono, soprattutto in termini di onda, per cui il primo momento decisivo sarà quello in cui i giudici di gara dovranno stabilire se ci sono le condizioni o meno per far scendere in acqua le imbarcazioni: in caso di impossibilità a regatare, sarebbe confermata la classifica sin qua maturata. Prime novità in tal senso dovrebbero aversi in tarda mattinata. Intanto, una carrellata sulle emozioni dei giorni scorsi con le gallerie fotografiche degli scatti di Francesco Mauro.