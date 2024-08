Tarquinia Lido, stasera la serata conclusiva del Memorial di padel e tennis Roberto Cattaneo

Dopo dieci intensi giorni di partite, vive la sua fase finale, stasera, la prima edizione del Memorial Roberto Cattaneo, torneo di padel e di tennis ideato e organizzato per ricordare la grande passione di Roberto, prematuramente scomparso a seguito di un incidente stradale.

Stasera, nel giorno in cui cade il compleanno di Roberto, una scorpacciata dello sport che amava per riunire amici, conoscenti e chiunque abbia la passione per il padel: si inizia alle 18, con la finale del doppio del torneo “Amici del tennis”, dalle 18 e 30 ci si sposta sui campi da padel per le semifinali prima del torneo misto, quindi di quello maschile. A seguire, la finali delle rispettive categorie, quindi buffet e premiazione dei vincitori. Il tutto, si svolgerà sui campi dell’MG Sporting Club in Via Quintiana, n. 37, che la famiglia Cattaneo ringrazia per la collaborazione.